Manchester City wint vrij eenvoudig derby tegen United

Manchester City heeft de derby tegen Manchester United gewonnen op Old Trafford met 0-2.

Kevin De Bruyne speelde de volledige wedstrijd met City. Hij zag zijn ploeg al na zeven minuten op voorsprong komen na een owngoal van Eric Bailly.

David De Gea hield zijn ploeg enkele keren voor de rust in de match, maar net voor de koffie was het opnieuw prijs. Bernardo Silva tikte een voorzit van Joao Cancelo binnen.

Na de rust controleerde City de partij. United was offensief te onmondig om nog voor dreiging te zorgen. City wordt voorlopig tweede in de stand, United is vijfde.