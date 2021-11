Doelhout ontzegt Saelemaekers de heldenrol in Milanese stadsderby

Na Manchester zaterdag was het in Milaan zondag 'derby day'. Alexis Saelemaekers hoopte uiteraard om met Milan te kunnen zegevieren. Bijna was hij de man die daarvoor zorgde. Het doelhout stond in de weg. Bij Inter zullen ze nog eens terugdenken aan de gemiste penalty van Lautaro.

Het dreigde al snel mis te lopen voor Milan, want na een fout van Kessié op Calhanoglu ging de bal een eerste keer op de stip. Calhanoglu zette tegen zijn voormalige ploeg de elfmeter zelf om. Langer dan zes minuten kon Inter niet van de voorsprong genieten. De Vrij kopte in eigen doel: 1-1. Na een haakfout van Darmian op Tomori had Inter echter kort nadien de kans om opnieuw de leiding te nemen. Deze keer was het een klus voor Lautaro, maar Tatarusanu koos de juiste hoek en ontpopte zich tot de held van de Rossoneri. Alexis Saelemaekers mocht het laatste halfuur meedoen en nam nog bijna de heldenrol van zijn doelman over. De trap van de invaller strandde op de paal, het bleef 1-1.