🎥 Cyriel Dessers doet het opnieuw in slotfase: "Niet te geloven"

Cyriel Dessers is dé supersub aan het worden van Feyenoord. Als hij invalt, dan kan er altijd nog wat gebeuren.

Cyriel Dessers scoorde in een week liefst drie keer het winnende doelpunt voor Feyenoord. Dan ben je belangrijk aan het worden.

Een nieuwe wedstrijd, een nieuwe 'Man van de Match'-prestatie van @CyrielDessers! 🎖️😍 pic.twitter.com/ZtjPpQ60Mf — Play Sports (@playsports) November 7, 2021

Tegen AZ viel de beslissing in het absolute slot: "Het is ongelooflijk om dit drie keer op een week te doen", aldus de Belg.

"Of ik nu op de poort van de coach klop? Neen, ik ben niet zo'n type speler. Een trainer die matchen wint heeft altijd gelijk, dus ik heb weinig te zeggen." Dessers zit aan 4 goals en een assist in 181 speelminuten in de Eredivisie.