Loïs Openda is de man die U21 naar EK moet knallen: "Stiekem gehoopt op selectie voor Rode Duivels"

Vier kwalificatiewedstrijden, vijf doelpunten. Met die statistieken kan je thuiskomen als spits. Loïs Openda is van goudwaarde bij de beloftenploeg van Jacky Mathijssen. Ook vrijdag tegen Turkije zullen heel wat ogen op de spits van Vitesse gericht zijn.

"Als we twee keer winnen (tegen Turkije en Schotland, nvdr.), is het EK zo goed als binnen", steekt Openda van wal. "Dat ik in elke match gescoord heb? Tja, dat is mijn job, ik leef van doelpunten. Bovendien wordt ik daarbij geholpen door dit fantastische team. Ik doet wat ik kan (lacht)", vertelt de spits van Vitesse aan het mediateam van de KBVB.

In de heenwedstrijd in Turkije had Openda met twee doelpunten een ruim aandeel in de verdiende maar overdreven 0-3-zege. "Ik ben ervan overtuigd dat het vrijdag moeilijker zal worden dan daar... Ook voor mij persoonlijk. Ze zullen mij heel kort dekken."

Door het uitvallen van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi zat Roberto Martinez krap in de spitsen. De Club-huurling kruiste de vingers, maar werd niet geselecteerd door de Spanjaard, zo gaf hij toe in HLN. "Stiekem hoopte ik wel op die selectie, maar ontgoocheld ben ik niet. In de A-ploeg lopen nog steeds jongens als Benteke en Origi rond. Bovendien heeft de coach mij nodig om mee voor de kwalifcatie voor het EK te zorgen."