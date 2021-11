Niet slecht! Dit verdient Sergio Ramos, die nog steeds geen minuut speelde, bij PSG

Sergio Ramos speelde nog geen minuut bij PSG, maar hervatte deze week wel de trainingen met de groep. Over zijn salaris kan de Spanjaard niet klagen... .

Sergio Ramos (35) heeft door terugkerende fysieke kwaaltjes nog steeds niet mogen debuteren in het truitje van Paris Saint-Germain. In afwachting van zijn debuut, dat eind deze maand zou kunnen plaatsvinden, heeft de centrale verdediger zijn salaris onthuld in L'Equipe.

Volgens de Franse krant krijgt de Spanjaard 6 miljoen euro netto per jaar, een vergoeding die hem één van de best betaalde spelers van PSG maakt. De wereldkampioen van 2010 kreeg geen contractverlenging bij Real Madrid en zocht dus deze zomer andere oorden op. Bij PSG tekende hij een contract voor twee seizoenen. Hij zal er dus zeker en vast financiëel niet slecht bij baten.