Schandaal bij PSG: speelster aangehouden in verdenking van aanval op concurrente

Heel bizar verhaal uit het vrouwenvoetbal: middenveldster van PSG opgepakt in verband met aanval op teamgenote.

Vreemde taferelen bij de vrouwenploeg van Paris Saint-Germain: volgens informatie van L'Equipe werd middenveldster Aminata Diallo deze woensdag bij haar thuis gearresteerd door onderzoekers van de 'Brigade voor de Onderdrukking van Banditisme' (BRB) om verhoord te worden in verband met de aanval op haar teamgenote, Kheira Hamraoui, die plaatsvond op 4 november.

Toen ze terugkeerde naar haar huis na een diner georganiseerd door de club in de hoofdstad, was Hamraoui naar verluidt het slachtoffer van een valstrik. Ze zat in een auto die bestuurd werd door Diallo toen Hamraoui uit het voertuig gesleurd werd door twee mannen met een kap die haar aanvielen met een ijzeren staaf. Ze kreeg een flink pak slaag en ze moest op meerdere plaatsen gehecht worden.

Nu zou dus de interne rivaliteit binnen PSG worden onderzocht, reageerde de club zelf op de arrestatie. "Paris Saint-Germain neemt kennis van de arrestatie van Aminata Diallo vanmorgen door de SRPJ van Versailles als onderdeel van de procedure die is geopend na een aanval afgelopen donderdag op speelsters van de club", zo bevestigt PSG in een persbericht.