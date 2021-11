Aandeelhouders KSK Beveren geven mandaat om te praten met Waasland-Beveren

De aandeelhouders van KSK Beveren uit tweede provinciale hebben het bestuur van de club een mandaat gegeven om te praten met Waasland-Beveren.

Antoine Gobin, de voorzitter van Waasland-Beveren, deed vorige week een oproep om de strijdbijl te begraven en opnieuw samen te werken onder de naam KSK Beveren.

Bij veel supporters van KSK Beveren is er niet echt veel geloof dat dit een meerwaarde zou betekenen, omdat Waasland-Beveren in Amerikaanse handen is.

Van de 64 leden die aanwezig waren stemden er slechts 4 tegen. Er is voorlopig enkel een mandaat om te luisteren naar de boodschap van de club uit 1B.