Nog maar net aangesteld en nu al speculaties over wanneer Gerrard weer zal vertrekken

Het lijkt in de sterren te staan geschreven dat Steven Gerrard ooit Liverpool zal coachen. De 41-jarige ex-speler van de Reds heeft nog maar net een contract getekend bij Aston Villa of de speculaties zijn al begonnen.

Dat gaat dan vooral over de contractduur. Gerrard tekende bij de Villans een contract tot 2024. Laat dat nu ook de contractduur zijn die er over blijft in de verbintenis van Jurgen Klopp bij Liverpool. Gerrard trainde ooit al de U18 van Liverpool, maar er is altijd gezegd dat hij er wel nog hoofdtrainer zou worden.

Maar eerst dus Aston Villa uit het slop halen. Die zijn intussen afgezakt naar de 16de plaats en tellen nog maar 10 punten na vijf nederlagen op rij. De voorbije drie jaar was Gerrard manager van de Schotse topclub Rangers.