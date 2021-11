Bale dan toch net op tijd fit voor 100e cap en duel tegen Rode Duivels

Na een scheur in de hamstring lijkt Gareth Bale net op tijd opnieuw fit te zijn voor de interlands met Wales.

Als het gaat om wedstrijden te spelen met Wales, is Bale altijd net iets meer gemotiveerd om fit te raken dan bij Real Madrid. "Wales, Golf, Madrid, in that order", weet u nog?

Wales staat samen met Tsjechië op de tweede paats in de WK-kwalificatiepoule. Ze hebben wel een wedstrijd minder gespeeld dan de Tsjechen maar moeten ook nog tegen de Rode Duivels.

Maar eerst staat er een duel tegen Wit-Rusand op het programma. Als Bale speelt, zal het zijn 100e cap zijn voor Wales. "Het is een geweldig verhaal geworden dat ik nooit voor mogelijk achtte", klinkt het bij Bale. "We zullen er alles aan doen om ons te kwalificeren."