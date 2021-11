Charles De Ketelaere, toekomstig nummer 9 bij de Duivels? "Hij moet zich niet vastpinnen op één positie"

Charles De Ketelaere is de voorbije maanden uitgegroeid tot een zekerheidje in de selectie van Roberto Martinez. Ook voor de duels tegen Estland en Wales behoort de jonkie van Club Brugge tot de selectie.

De vraag is maar in welke positie Charles De Ketelaere het best tot zijn recht zou komen in het elftal van de Rode Duivels. Roberto Martinez besprak de situatie van de youngster vrijdag, daags voor de match tegen Estland. "Charles De Ketelaere is als offensieve speler erg indrukwekkend. Maar bovenal zie ik een jonge gast die al erg matuur en rustig is, en iemand die over veel zelfvertrouwen beschikt. Als voetballer beschikt hij over immens veel talent. Hij kan veel ruimte bestrijken, is sterk met de rug naar doel en kan schitterend wegdraaien van zijn bewaker. Bovendien is hij quasi tweevoetig."

"Het klopt dat hij verschillende rollen binnen een elftal aankan, dat heeft hij in het verleden al veelvuldig bewezen. Bij ons, denk ik, zie ik hem voornamelijk in de rug van een échte nummer negen. Zo komt hij volgens mij het beste tot zijn recht", aldus Martinez. "Charles leest het spel waanzinnig goed, iets wat zelden gezien is in België voor een speler van deze leeftijd. Hij moet zich wat mij betreft niet vastpinnen op één welbepaalde positie. Maar ja, ook als nummer negen zullen er momenten zijn waarop ik hem kan gebruiken", besluit Martinez.