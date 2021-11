Kevin De Bruyne neemt het op voor maatje bij Rode Duivels: "Hij kan nog steeds het verschil maken"

Kevin De Bruyne kende een moeilijk seizoensbegin, maar lijkt stilaan terug naar zijn beste niveau toe te groeien. Vooral afgelopen weekend in de derby van Manchester toonde KDB weer flitsen als in zijn beste dagen.

Kevin De Bruyne stond vrijdag de pers te woord, daags voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Estland. De Bruyne had het onder meer over de situatie van Eden Hazard, die bij Real Madrid op een zijspoor is beland.

"Het is niet leuk om te zien dat een ploegmaat in die situatie zit. Maar ik ken hem als speler en hij heeft nog altijd het niveau. Hij kan nog steeds het verschil maken", aldus De Bruyne.

"Ik heb heel veel vertrouwen in hem. Of hij bij Real Madrid moet blijven na nieuwjaar? Dat moet hij zelf beslissen. Als hij wil blijven, moet hij dat zeker doen. Idem als hij toch zou willen vertrekken."