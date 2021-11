Teken aan de wand? In Nederland willen ze weer matchen zonder publiek gaan spelen, betaald voetbal reageert kwaad

In Nederland is er commotie ontstaan nadat het plan om weer zonder publiek te spelen uitlekte. Het kabinet zou drie weken achter gesloten deuren willen spelen omwille van de stijgende coronacijfers.

De KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie (tweede klasse) hebben zich in een gezamelijk statement daartegen verzet. "Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van de mogelijk nieuwe coronamaatregelen. Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt."

"Die vonden namelijk niet in de stadions plaats, dat is meerdere keren aangetoond, en toch wordt er als eerste een streep gezet door het publiek bij het betaald voetbal. Hierover wordt in elk geval nu gesproken. Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen."

"In de stadions zit men op een stoel in de buitenlucht, terwijl bezoekers van sectoren die nu niet of minder worden geraakt door de maatregelen binnen zitten of juist constant door elkaar lopen. We hebben tienduizenden euro’s per locatie geïnvesteerd om alles coronaproof te maken voor de toeschouwers. Er zijn sinds de eerste lockdown weer honderden wedstrijden met publiek gespeeld en geen enkele wedstrijd heeft geleid tot grote coronabesmettingshaarden."

"Dit bevestigen ook de cijfers van het RIVM en GGD. We hebben volop meegewerkt aan de fieldlabs en daarna de pilots met het coronatestbewijs. Hierdoor hebben we (wetenschappelijke) kennis en ervaring opgedaan die we met andere sectoren konden delen. De controle van het coronatoegangsbewijs verrichten wij al heel lang met zelfs een 100 procent score en dat verloopt in het betaald voetbal probleemloos."