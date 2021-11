🎥 Na 52 caps: Mbappé heeft eerste hattrick bij Frankrijk beet

Kylian MbappƩ is nog altijd pas 22 jaar (23 op 20/11) maar heeft al wel 52 caps voor Frankrijk verzameld. En toch is een bepaalde mijlpaal hem pas in zijn 52e cap gelukt.

Mbappé maakt sinds maart 2017 deel uit van de France selectie en maakte in zijn 5e wedstrijd voor Les Bleus zijn eerste doelpunt in een WK-kwalificatieduel tegen Nederland.

Ondertussen heeft de youngster al 19 doelpunten gemaakt voor Frankrijk en was hij goed voor 18 assists. Maar een hattrick was hem tot voor kort nog nooit gelukt.

Tot nu, want in het WK-kwalificatieduel tegen Kazakstan had Mbappé aan een halfuur genoeg om drie doelpunten te scoren, voor de eerste keer dus bij Les Bleus. Het is zelfs van Dominique Rocheteau in 1985 geleden dat er nog een Fransman een hattrick kon maken voor de nationale ploeg in een duel die geen oefenwedstrijd was.

ā±ļø | 12 minuten ver en Kylian Mbappé staat al twee keer op het scorebord! šŸ˜ āš” #FRAKAZ pic.twitter.com/W4HL7SUgMz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 13, 2021