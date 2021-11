Verheyen vindt situatie Origi wel een heel spijtige zaak: "Heb die drang bij hem nooit gevoeld"

Vanavond ligt er misschien nog eens een kans voor Divock Origi weggelegd. Als zijn collega-Rode Duivels de boel snel afmaken, zou Martinez wel eens een paar jongens minuten willen geven. En Origi heeft die nodig.

Bij Liverpool speelt hij af en toe en toont hij zich ook efficiënt. "We weten alleen niet hoe goed hij vandaag nog is. In de jeugd was Divock een klasbak. Maar door bij Liverpool te blijven en weinig te spelen, is dat niet voort ontwikkeld", zegt Gert Verheyen in Het Nieuwsblad. "Kan je hem dat kwalijk nemen? Dat is zijn keuze, hè. Liverpool zal wel een fantastische club zijn om te vertoeven. Maar op een gegeven moment wil je toch spelen, niet?”

Verheyen vindt dat hij meer moet willen. "Ik zou het zonde vinden voor het talent van Origi. Het enige wat ik bij Divock nooit gevoeld heb, was dé drang. De drang om te scoren, van de spits die zegt: Ik heb er twee gemaakt, nu wil ik er drie. Niet dat hij zijn best niet deed. Wij speelden met de U19 in een aftands stadion in Servië waar je je bij wijze van spreken nog moest wassen in een teil water. Wel, Divock deed keihard zijn best. Maar meer scoren, meer wíllen: dat had hij niet. Kun je dat doortrekken naar zijn carrièrekeuzes?”