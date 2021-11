🎥 Aleksandar Mitrovic kopt Servië in slotminuut naar het WK, Cristiano Ronaldo en co naar play-offs

Aleksandar Mitrovic verkeert in bloedvorm. Bij Fulham scoort hij aan de lopende band, maar tegen Portugal zat de ex-speler van Anderlecht na zijn invalbeurt stevig in de tang van zijn bewakers. Met een rake kopbal in de slotminuut bezorgde Mitrovic Servië alsnog een WK-ticket.

De avond begon nochtans perfect voor de Portugezen. Renato Sanches strafte na twee minuten spelen geklungel in de Servische defensie genadeloos af. ⌚ | Renato Sanches heeft geen tijd te verliezen! 😤🔥 #PORSRB pic.twitter.com/MiDleJo3l5 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 14, 2021 Op het halfuur kwam Servië op gelijke hoogte, met dank aan Rui Patricio. De ervaren Portugese goalie liet een slap schotje van Dusan Tadic in doel hobbelen. 😳 | Wat een blunder van Rui Patrício! 👀 #PORSRB pic.twitter.com/BTOqs5efFV — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 14, 2021 Servië moest winnen om over Portugal naar de leidersplaats te wippen. Dat leek er niet meer in te zitten, tot men bij Portugal in de slotminuut Aleksandar Mitrovic uit het oog verloor. Dusan Tadic vond de aanvaller van Fulham, die via de grond in doel kopte. De Serviërs gaan een wilde feestnacht tegemoet, Portugal moet zich opmaken voor play-offs. ⚽️ Aleksandar Mitrović donne l’avantage à la Serbie face au Portugal et qualifie pour l’instant son pays à la Coupe du Monde 2022 au Qatar !!! 🤯#WCQ2022 #PORSRB pic.twitter.com/4oYLpBkoJq — Sports Share (@Sports_Share_FR) November 14, 2021