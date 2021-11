Owngoal van de Russen brengt voormalig speler van Club Brugge weer op het WK

Vice-wereldkampioen had het geluk aan zijn zijde. Dankzij een owngoal springen ze over Rusland en is kwalificatie voor het WK in Qatar binnen.

Voor Rusland was een gelijkspel genoeg in Split om zich rechtstreeks te kwalificeren voor het WK in Qatar. Ze kozen dan ook voor een defensieve opstelling en lieten de bal aan de Kroaten. Deze kwamen de eerste helft niet door de Russische defensie en de Russen leken op schema te zitten. Na de rust werd het veld bijna onbespeelbaar door de hevige regen. Hierdoor was goed voetbal en de bal rond tikken (een favoriete spelletje van de Kroaten) bijna onmogelijk. Daardoor trapten beide ploegen de bal naar voren met de hoop dat deze goed viel. Op een zeker moment devieerde de Russische verdediger Fedor Kudryashov de bal verkeerd en de bal viel in doel. Grote vreugde bij de Kroaten die met nog 10 minuten te spelen vlot standhielden. Zo plaats Kroatië zich rechtstreeks voor het WK en moet Rusland tevreden nemen met Play-Offs. Bij Kroatië stond voormalige Club Brugge speler, Ivan Perisic, 90 minuten tussen de lijnen.