Martinez laat zich uit over prestatie Benteke en over tribuneklanten Vanzeir en Faes

Roberto Martinez moest bij een aantal keuzes wel wat meer uitleg geven. Zo zette hij Timothy Castagne centraal in de verdediging en stuurde hij Wout Faes en Dante Vanzeir naar de tribune.

Er is heel de week veel te doen geweest over de selectie van vooral Vanzeir, maar uiteindelijk moest hij in de tribune toekijken. "Dante en Wout hebben zich goed aangepast aan het niveau en de snelheid van de trainingen, sneller dan ik verwacht had", gaf Martinez aan. "We gaan nu kijken wat ze kunnen bijbrengen in de laatste wedstrijd. Dante heeft een heel duidelijk profiel: hij kan die loopacties maken in de rug van de verdedigers. En Wout is een heel interessante optie voor de toekomst."

Castagne mocht dan weer Toby Alderweireld vervangen. Al werd hij wel niet echt getest. "Hij deed dat al bij de U21. Ik wist dat hij dat kan, want hij speelde daar tegen Leicester en Atalanta ook al."

Ik zag een verandering bij Benteke

En dan was er nog de prestatie van Christian Benteke. Die speelde eigenlijk een indrukwekkende eerste helft na zo'n lange afwezigheid. "De laatste vijf maanden zag ik een verandering bij Christian. Hij begrijpt wat hij bijbrengt aan een team. We hebben hem vandaag niet altijd goed bediend, maar hij verstond zich met de andere spelers. Christian speelt op de meest concurrentiële positie bij de nationale ploeg. Lukaku en Batshuayi hebben daar altijd goed gepresteerd. Maar hij staat er ook, dat hebben we kunnen zien. Straffe prestatie!"