Louis Van Gaal: "Noorwegen mag van geluk spreken dat ze nog meedoen"

Na het pijnlijke puntenverlies in en tegen Montenegro moet Nederland dinsdag in eigen huis minstens een punt pakken om zeker te zijn van de groepswinst en een ticket voor Qatar.

Dinsdag ontvangt Oranje dichtste achtervolger Noorwegen. Speculeren op een gelijkspel ligt niet in de natuur van Louis Van Gaal, die voor de gelegenheid de pers te woord stond via Zoom. De bondscoach van Oranje belandde na een val in een rolstoel, waarmee hij de perszaal in Zeist niet in kon.

"Je moet altijd voor de winst gaan, op een gelijkspel kan je niet spelen. Tegelijkertijd moeten we collectief en compact spelen, daar hebben we vandaag op getraind", aldus Van Gaal.

Tegenstander Noorwegen leek na een draw tegen Letland een kruis te mogen maken over de eerste plaats, maar door het gelijkspel van Nederland tegen Montenegro blijven de Noren in de race voor een rechtstreeks ticket voor Qatar. "Zij mogen heel blij zijn dat ze nog meedoen. Ze hadden dit niet meer verwacht en komen dus vrijuit naar Nederland."

"Wij moeten een grote teleurstelling verwerken in amper twee dagen tijd. Toch moeten we weer met een positief gevoel naar de wedstrijd van dinsdag toewerken", stelt Louis Van Gaal, die bij een val dan toch een breukje in de heup opliep. "Lichamelijk doet het veel pijn, maar gelukkig doet het brein het nog", knipoogde de bondscoach van Oranje.