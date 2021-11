Witsel over de jeugd die morgen kansen krijgt en over zijn toekomst als Rode Duivel: "Het EK is in Duitsland, dus..."

De Rode Duivels beginnen morgen aan hun voorbereiding voor het WK in Qatar. Het zal met een vertimmerd elftal zijn gezien de afwezigen. "Maar dit is wel de kans om enkele jongeren eens aan het werk te zien", aldus Axel Witsel.

"Voor ons is dit echt een voorbereiding op het WK. We nemen de match heel serieus, elke match de komende maanden staat in het teken van dat WK", zei de middenvelder.

Wales speelt nog voor de kwalificatie. Is dit dan het juiste moment om de jeugd een kans te geven? "Het is niet omdat er nog iets op het spel staat dat het geen kans is om de jongeren te lanceren, maar dat is aan de coach. Er zullen veranderingen zijn, maar niet de hele ploeg. Het is goed om die jonge gasten eens een kans te geven."

Als de jongeren raad nodig hebben, zijn we er voor hen

Zoals Sambi Lokonga, die mogelijk minuten krijgt en ongeveer op dezelfde positie speelt als Witsel. "Sambi heeft al progressie gemaakt. Het is een grote stap om van België naar de Premier League te gaan. Als de jongeren raad nodig hebben, zijn we daar voor hen, want ik ben ook niet de enige. We geven ze allemaal raad."

"Het is goed dat er wat frisse kopjes in de kern zitten. We hebben een goeie mix. Dat hebben we nodig. Romelu, Youri, Michy, Eden, Thibaut zijn er niet. We zullen zien wat er het komende jaar gebeurt."

Het WK doet hij nog zeker, maar daarna... "Ik had één doel in gedachten: 100 caps. Dat is gelukt. Als ik me nog goed voel na het WK zeg ik, waarom niet. Alles wat er nu komt, is bonus. Het EK is in Duitsland, dus daar zou ik wel nog bij willen zijn. Maar het record van Jan Vertonghen interesseert me niet."