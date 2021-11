België, de kampioen van de kwalifcaties? Deze toplanden cruisden (niet) door de voorronde

De Rode Duivels sluiten vanavond hun kwalificatiecampagne af met de op papier lastige verplaatsing naar Wales. Bibberen is er evenwel niet meer bij voor De Bruyne en co. De kwalificatie is met nog een speeldag te gaan al een feit. België, de kampioen van de kwalificaties onder Roberto Martinez.

De Spanjaard verloor nog geen enkele kwalificatiewedstrijd voor een groot toernooi. Foutloos in aanloop naar het EK 2020, 47 op 51 in twee WK-kwalificatiecampagnes. Enkel in eigen huis tegen Griekenland (maart 2017) en op bezoek bij Tsjechië (maart 2021) moesten de Duivels vrede nemen met een 1-1-gelijkspel.

De tijd dat België zich met horten en stoten naar een groot toernooi moest knokken, ligt nu al even achter ons. Denk maar aan de barrages tegen Ierland in 1997 of die tegen Tsjechië vier jaar later, waarin een glansrol was weggelegd voor Gert Verheyen. Nee, België heeft tegenwoordig de kwaliteit en métier in de rangen om ook op halve kracht geen fouten te maken tegen de mindere goden. Dat het daarbij zelden 'full gass' is, zal hen worst wezen. Hoe verging het de overige Europese toplanden trouwens in hun kwalificatiecampagne?

Walk in the park voor Duitsland en Engeland

Duitsland cruisde België-gewijs door de kwalificaties. De Duitsers toonden zich erg zakelijk en begingen slechts één misstap: een 1-2-nederlaag in eigen huis tegen Noord-Macedonië. Het bleek achteraf niet meer dan een accident de parcours voor de Mannschaft, waar Hansi Flick na het EK overnam. 27 op 30, met een doelsaldo van +32, daarmee kan je thuiskomen. Opvallend: bij de Duitsers scoorden liefst twaalf verschillende spelers in deze campagne.

Ook Engeland kende geen problemen in de kwalificaties. De runner-up van het EK speelde twee keer gelijk, in eigen huis tegen Hongarije en op het veld van Polen. In de problemen kwam het team van Gareth Southgate, dat in tien wedstrijden amper drie doelpunten incasseerde, echter niet. Het orgelpunt werd maandagavond geplaatst tegen de slagerszonen en ambtenaren van San Marino: Harry Kane en co gingen met 0-10 winnen in Serravalle.

Spanje en Frankrijk: opdracht volbracht

Frankrijk haalde tegen Kazachtstan de sloophamer boven. Dankzij een ontketende Kylian Mbappé werd het 8-0. Het was de enige keer dat de troepen van Didier Deschamps het gaspedaal helemaal ingeduwd hebben. Na vier zeges en drie gelijke spelen zijn de Fransen nu al zeker dat ze hun wereldtitel mogen verdedigen in Qatar. Oekraïne en Finland zullen dinsdagavond strijden voor plaats twee.

De Spaanse ploeg kende een moeilijke start van de campagne. Spanje had tot de laatste speeldag nodig om helemaal zeker te zijn van de leidersplaats. Dankzij vier zeges in de laatste vier wedstrijden laat Spanje alsnog Zweden achter zich. La Roja heeft een enorm potentieel, maar kan de jonge bende van Luis Enrique volgend jaar in Qatar al een rol van betekenis spelen?

Tweede zit voor Portugal en Italië

Voor twee toplanden zal het in de barrages moeten gebeuren. Voor Portugal leek er geen vuiltje aan de lucht. Op bezoek bij Servië werd de winning goal van Cristiano Ronaldo in blessuretijd niet toegekend, wat lange tijd niet meer dan een voetnoot leek te gaan worden. Dat veranderde allemaal dankzij Aleksandar Mitrovic, die Servië zondag de zege én groepswinst schonk in Portugal. Het werd de enige nederlaag voor Cristiano Ronaldo en co in deze campagne, maar wel eentje met grote gevolgen.

Ook Italië, dat hoge ogen gooide op het voorbije EK, heeft zichzelf in nesten gewerkt. Na een negen op negen stokte de Italiaanse motor na het Europees Kampioenschap. De ploeg van Roberto Mancini kon maar één van haar laatste vijf duels winnen. De Squadra Azzurra morste met punten tegen onder meer Bulgarije en Noord-Ierland. Zwitserland zag het maar wat graag gebeuren en ging met een WK-ticket aan de haal.