Mathijssen geeft de jonge Duivels een extra uitdaging: "Wie kan daarmee uitpakken?"

Als de Belgische beloften vanavond winnen van Schotland en Denemarken laat punten liggen tegen Turkije is de kwalificatie voor het EK al binnen. De Belgen kunnen tot nu toe uitpakken met een perfect rapport. En dat wil Jacky Mathijssen zo houden. Hij heeft dan ook doelen gezet.

Er is nog geen euforie in het Belgische kamp. "Een gezond gevoel van vertrouwen is er natuurlijk wel, normaal als je je vijf wedstrijden allemaal gewonnen hebt. Maar realisme houdt de bovenhand op euforie. Of ik het vervelend vind dat Denemarken twee wedstrijden minder speelde? Als je al je wedstrijden wint, is er niks vervelend", aldus Mathijssen in HLN.

"We zullen hier moeten trachten ons niet te laten meeslepen in het fysieke spel van Schotland. En ik ga de jongens nog een extra challenge voorleggen. In 2021 hebben we al onze matchen gewonnen én geen enkele veldgoal geïncasseerd. Zou het dan niet mooi zijn om ook hier in Dundee dat dubbele doel te halen? Wie kan dáár mee uitpakken?"