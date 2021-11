Analist niet overtuigd na basisdebuut van De Ketelaere: "Matig, maar hoeft niks te betekenen voor de toekomst"

De bondscoach experimenteerde tegen Wales, deels ook door de vele afwezigen. Charles De Ketelaere mocht zo zijn debuut in de basis vieren, maar dat werd geen onverdeeld succes vond analist Eddy Snelders.

Iedereen keek uit naar zijn debuut in de basis nadat hij in de Nations League-wedstrijd tegen Italië indruk had gemaakt. "De verwachtingen waren hoog bij zijn eerste basisplaats. Iedereen had gedacht dat De Ketelaere misschien wel het verschil zou maken tegen Wales", zegt hij bij Sporza.

"Het bewijst nog maar eens dat voetbal geen exacte wetenschap is. De Ketelaere kon mij gisteren niet overtuigen - hij speelde een matige wedstrijd en ging ten onder aan het enthousiasme van de tegenstander."

De Ketelaere moest duidelijk nog wennen. "De duels die hij in zijn beste wedstrijden won, verloor hij tegen Wales. Er was evenmin een verderzetting of dreiging. Zijn vervanging was terecht. Maar uiteraard hoeft dit helemaal niks te betekenen voor de toekomst."