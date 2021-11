OFFICIEEL: ADO Den Haag haalt speler met WK-finale op palmares in huis

Afgelopen seizoen degradeerde het financieel noodlijdende ADO Den Haag na dertien jaar uit de Eredivisie. De Hagenezen haalden vandaag met Eljero Elia een vrije speler in huis, die heel mooie adelbrieven kan voorleggen.

Eljero Elia (34) speelde de in de jeugd van ADO en zette er ook zijn eerste stapjes in het profvoetbal. De aalvlugge winger bouwde een mooie carrière uit, die onder meer langs Juventus, Werder Bremen, Feyenoord en Southampton passeerde.

Het hoogtepunt uit de loopbaan van Elia was ongetwijfeld de WK-finale in 2010. Elia speelde als invaller 50 minuten mee in het beklijvende duel tegen Spanje, dat in de verlengingen beslist werd door Andres Iniesta.

Sinds afgelopen zomer zat Elia zonder club. Een terugkeer naar het oude nest leek al langer in de maak, maar werd donderdag pas officieel. Elia tekende een contract tot het einde van het seizoen bij het huidige nummer zeven in de Keuken Kampioen Divisie.