Toptransfer in de maak voor Jonathan David? Ex-aanvaller van KAA Gent kan naar absolute topclub

Ondanks de mindere resultaten van Lille OSC dit seizoen, is Jonathan David wel sterk aan het spelen. De Canadees maakt indruk en daardoor zou hij zelfs op interesse kunnen rekenen van PSG.

Jonathan David vertrok enkele seizoenen geleden voor een grote som geld bij KAA Gent, maar bij Lille OSC blijft de jonge Canadees gewoon bevestigen. Zo is hij dit seizoen zelfs voorlopig de topschutter in de Ligue 1.

Door zijn sterke prestaties zou Jonathan David in de zomer een mooie transfer kunnen maken, want volgens Le 10 Sport zou Paris Saint-Germain interesse tonen in de jonge aanvaller. Bij PSG zou David dus de concurrentie moeten aangaan met onder Lionel Messi, Neymar en Mbappé.