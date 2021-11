"Misschien is het wel een voordeel dat we niet bij de favorieten horen in Qatar"

België kwalificeerde zich met sprekend gemak voor het WK in Qatar. In tegenstelling tot in Rusland 2018 zullen de Rode Duivels volgend jaar wellicht niet meer tot het kransje der topfavorieten gerekend worden.

Jan Ceulemans, die met 96 interlands ruime tijd recordhouder was, kijkt in HLN al vooruit op het WK in Qatar. Tot op vandaag is de échte Gouden Generatie die van 1980. Jongens als Wilfried Van Moer, Julien Cools, Eric Gerets, Walter Meeuws en Jan Ceulemans behaalden de finale van het EK. Een huzarenstukje dat sindsdien niet meer geëvenaard werd. "Ik hoop dat de huidige generatie daar verandering in gaat brengen. Het kan een voordeel zijn dat ze in Qatar niet meer tot de grote favorieten behoren." "Wij waren destijds al blij met een plaats in de tweede ronde. Van deze generatie wordt telkens minstens een plaats in de halve finales geëist door pers en publiek. Ik weet dat die mannen wel wat gewend zijn bij hun clubs, maar je mag die druk niet onderschatten", aldus Caje.