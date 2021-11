Marktwaarde ondertussen van 0.5 naar 3 miljoen euro, maar: 'Anderlecht toont opnieuw interesse in middenvelder'

Anderlecht zou terug interesse tonen in een pion waar ze al een aantal keer op hebben geaasd in het verleden.

Amir Hadziahmetovic speelt al sinds 2016 voor het Turkse Konyaspor en ligt er nog onder contract tot juni 2024.

In 2019 dacht Anderlecht al eens aan hem, ondertussen is zijn marktwaarde gestegen van zo'n half miljoen euro naar drie miljoen euro.

Nieuw interesse

Ook afgelopen zomer stond hij nog eens in de belangstelling van paars-wit, nu wordt hij opnieuw aan de Belgische hoofdstad gelinkt volgens Turkse bronnen.

Dit seizoen speelde hij al in elf wedstrijden voor zijn Turkse ploeg en scoorde hij daarin al een keer. Benieuwd of paars-wit hem deze winter of komende zomer wél kan losweken.