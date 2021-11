Ajax vlot voorbij RKC, match Cambuur twee keer stilgelegd

Ajax won op de dertiende speeldag van de Eredivisie vlot van RKC Waalwijk. Het duel tussen Cambuur en FC Utrecht werd twee keer stilgelegd.

RKC Waalwijk begon met onze landgenoten Shawn Adewoye en Sebbe Augustijns tegen de leider. Haller zette Ajax al na 17 minuten op voorsprong, Berghuis dikte net voor rust aan.

Via goals van Berhuis, Timber en Haller liep de score op tot 0-5. Ajax blijft leider, samen met PSV Eindhoven.

Het duel tussen Cambuur en Utrecht werd twee keer stilgelegd. Eerst werd er vanuit een hoek van het stadion, door corona zonder supporters, vuurwerk op het veld gegooid. Even later was er opnieuw vuurwerk en probeerden fans het stadion binnen te dringen.

Dit weekend moesten ook AZ-Nec en Haracles-Fortuna Sittard stilgelegd worden voor vuurwerk en supporters die in het stadion wilden geraken.