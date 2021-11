96-voudig Rode Duivel steunt politiek van Martinez: "Raymond Goethals of Guy Thys deden het destijds niet anders"

De Rode Duivels krijgen in 2022 een (laatste) kans om prijzen te pakken. De Belgische voetbalfan roept ondertussen om verandering. Maar Jan Ceulemans steunt de politiek van Roberto Martinez.

“Ik vind het maar logisch dat Roberto Martinez tot het WK doorgaat met de mannen die er al lang bij zijn”, weerlegt Jan Ceulemans in Het Laatste Nieuws de meest gehoorde kritiek voor de bondscoach. “Die spelers hebben hem nooit ontgoocheld, hé. Raymond Goethals of Guy Thys deden het destijds niet anders.”

Bovendien verwacht de 96-voudig Rode Duivel na het WK geen complete metamorfose. “Er gaan enkele verdedigers afvallen. Verder denk ik aan Dries Mertens. Maar de rest kan allemaal nog twee toernooien mee. Ook na Qatar blijft er veel over in de as. Je kan bouwen op een ploeg met Thibaut Courtois, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku,...”