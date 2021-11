Romelu Lukaku viert mogelijk terugkeer tegen Juventus, maar: "Dat is het absolute maximum"

Iets meer dan een maand nadat hij geblesseerd uitviel tegen Malmö, staat Romelu Lukaku voor zijn terugkeer bij Chelsea. Mogelijk behoort Big Rom tot de wisselspelers in het Champions League-duel tegen Juventus.

Op zijn perspraatje liet Chelsea-manager Thomas Tuchel zijn licht schijnen op de situatie van Romelu Lukaku. "Gisteren was hij erbij op de groepstraining en alles leek ok. Vandaag is er overleg gepland met de fyisio's en dokter en gaan we kijken hoe zijn enkel reageert op de training."

"We mogen twintig spelers selecteren, dus misschien kan ik hem oproepen tegen Juventus. In het beste geval kan hij enkele minuten invallen, maar dat is het absolute maximum", aldus Tuchel.

Komt de wedstrijd van dinsdag nog te vroeg voor Lukaku, dan kan Big Rom zijn comeback zondag vieren. Dan krijgt Chelsea het bezoek van... Manchester United, de ex-club van Lukaku.