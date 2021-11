Aster Vranckx rekent op WK in Qatar: "En de rest volgt wel van zelf"

Aster Vranckx probeert zich via Wolfsburg in de kijker te spelen voor een plaatsje bij de Rode Duivels op het WK in Qatar.

Vranckx wordt vaak vergeleken met Axel Witsel, maar houdt er zelf andere rolmodellen op na. “Ik kijk graag naar Paul Pogba en Mousa Dembélé”, zegt Vranckx aan La Dernière Heure.

Het WK in Qatar is een doel op zich, maar het contact met bondscoach Roberto Martinez is er nog niet. “Maar ik hoop dat het snel zal komen. Er zullen in de toekomst genoeg mogelijkheden zijn. In de voetbalwereld is alles mogelijk.”

Vranckx is klaar om zich in de kijker te spelen. “Het zal allemaal afhangen van mijn seizoen, maar ik geloof in mezelf en ik hoop natuurlijk dat ik geselecteerd word. Als het niet gebeurt nu, zal het later zijn. Ik moet gewoon mijn seizoen bij Wolfsburg doen en de rest volgt wel van zelf."