Messi spreekt weer over terugkeer, maar ook over "onheus behandelen" Koeman: "Eerst Valverde, nu Koeman"

Lionel Messi is dan wel weg bij Barcelona, maar hij draagt de club uiteraard nog diep in zijn hart. De 34-jarige PSG-speler gaf aan Marca een groot video-interview en kwam daarin terug op het ontslag van Ronald Koeman, die volgens hem onheus behandeld werd.

Koeman moest de club in heel zware tijden overnemen. “Als de resultaten slecht zijn, is het altijd makkelijk om naar een trainer te wijzen en hem te vervangen. Maar Koeman kwam op een heel moeilijk moment binnen bij de club en heeft vervolgens een heel lastige route gekend”, zegt Messi. “Hij gaf juist heel veel jonge spelers de kans, dan is het te makkelijk om de coach de schuld te geven en niet de spelers. Trainers worden dan altijd oneerlijk behandeld. Dat is met Ernesto Valverde gebeurd, en nu ook met Koeman. Al weten ze natuurlijk ook dat dit bij hun vak hoort.”

Maar hij is wel blij dat Xavi nu de ploeg onder zijn hoede heeft. “Hij weet veel en kent de club door en door. Hij is een belangrijk persoon voor de jonge spelers en kan Barcelona laten groeien. Daar twijfel ik niet over. Of ik daar deel van uitmaak in de toekomst? Ik heb altijd gezegd dat ik ooit terugkeer bij Barcelona, om de club op wat voor manier dan ook te helpen.”