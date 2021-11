Vinicius voetbalt nog steeds voor een peulschil: "Maar veel spelers zouden willen betalen om voor Real Madrid te mogen voetballen"

Vinicius Junior is momenteel de speler die Eden Hazard op de bank houdt bij Real Madrid. En dat doet de Braziliaan naar Madrileense normen voor een peulschil.

Vinicius Junior draagt al sinds 2018 het maagdelijk witte shirt, maar de flankaanvaller is sinds enkele maanden onmisbaar bij Real Madrid. Het is dan ook stilaan tijd dat er gesproken wordt over de cijfertjes.

“Ik heb nog steeds het contract dat ik als zestienjarige ondertekende”, verrast Vinicius bij Cadena SER. “Al maak ik me niet druk. Veel spelers zouden willen betalen om voor Real Madrid te mogen voetballen.” (lacht)

De gesprekken over een contractverlenging - De Koninklijke wil Vinicius acht miljoen euro per jaar laten verdienen - zijn inmiddels bezig. Ter vergelijking: de Braziliaan strijkt momenteel drie miljoen per jaar op. Enkel Jesus Vallejo en Andriy Lunin moeten het met minder doen.