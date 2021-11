Viktor Fischer nog altijd niet ontploft bij Antwerp: "Dat kan niet de reden zijn"

Viktor Fischer liet al een en ander van zijn kunnen zien bij Royal Antwerp FC, maar echt ontploffen deed hij nog niet.

Zijn oud-coaches Morten Olsen en Stale Solbakken zien heel goed waar het probleem voor Fischer in de Jupiler Pro League ligt. “De ballen vliegen hier geregeld van de ene naar de andere kant. Fysiek is dit een heel zware competitie”, vertelt Solbakken in Het Nieuwsblad.

De twee zien duidelijk dat de Belgische competitie meer veeleisend en beter is dan die in Denemarken en dat heeft Fischer duidelijk ondervonden.

Toch kan dit volgens Olsen niet de reden zijn. “De competitie vind ik geen oorzaak voor zijn moeilijke start, maar het gebrek aan automatismen wél. Antwerp had al een zwaar programma, met Europees voetbal en dus niet veel tijd om te trainen. Vervelend”, voegt hij eraan toe.