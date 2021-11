Payet doet aangifte bij politie na fles tegen het hoofd en bekent dat hij nu met de daver op het lijf zit

Olympique Lyon moet vrezen voor een zware straf na het incident van afgelopen weekend. Dimitri Payet, speler van Marseille kreeg een fles tegen zijn hoofd en de tuchtcommissie van de Franse voetbalbond buigt zich over de zaak. Intussen is Payet nog steeds sterk aangegrepen door het gebeuren.

Payet deed aangifte tegen de fan die de fles gooide bij de politie en ook de Franse spelersvakbond is dat van plan. Intussen is zijn verklaring bij de politie in handen gekomen van L'Equipe en daaruit blijkt dat hij er toch gevolgen van ondervindt.

"We waren net begonnen, toen ik een volle fles water tegen mijn hoofd kreeg in de buurt van mijn linkeroor", zei Payet in gesprek met de politie. "Ik voelde meteen een scherpe pijn en viel op de grond. Ik weet niet waar de fles vandaan kwam, ik heb de dader niet gezien. Daarna lag ik enkele minuten op de grond, want de pijn was heel intens. Ik ben nu bang om corners te nemen in uitwedstrijden", bekende Payet.