En wat nu met Umtiti? Rode Duivelskiller miste al 87 competitiewedstrijden sinds WK

Voor eeuwig zal hij in ons geheugen gegrift staan als killer van de Rode Duivels in de halve finale op het WK van 2018, maar Umtiti zit bij Barcelona echt op een dood spoor. Al 87 wedstrijden miste hij met de Spaanse club sinds dat WK.

Samuel Umtiti zorgde er een dikke drie jaar geleden eigenhandig voor dat de Rode Duivels zich tevreden moesten stellen met de kleine finale op het WK in Rusland. De Franse verdediger van FC Barcelona zijn carrière leek echt te ontploffen, maar niets was minder waar. Door terugkomende blessures werkte Umtiti slechts 40 competitieduels af bij Barcelona sinds dat wereldkampioenschap. 87 competitiewedstrijden moest de Franse verdediger toekijken omwille van een kapotte knie en trainers die niet in hem geloofden.

Dit seizoen speelde Samuel Umtiti nog geen minuut bij FC Barcelona en zo lijkt de situatie van de Fransman er nog niet direct op te verbeteren. Vertrekken is nu wel echt de enige optie die nog overschiet. Zijn zware salaris doet de club die sukkelt met financiële problemen ook veel pijn en zo lijkt het erop dat de club binnenkort genoodzaakt zal zijn om zijn contract, dat nog loopt tot juni 2023, te verbreken. Zijn marktwaarde, die ooit nog op 70 miljoen stond, is gekelderd tot een schamele 5 miljoen euro. Een transferbedrag moeten ze bij Barcelona dus ook niet meer verwachten.