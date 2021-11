Hans Vanaken heeft er geen probleem mee: "De Ketelaere of De Bruyne, dat maakt niet"

Hans Vanaken heeft zich dit jaar meer en meer ontpopt tot Rode Duivel. Veel verschil maakt het niet, bij de Rode Duivels of Club Brugge spelen.

Voor Hans Vanaken is er niet veel anders bij de Rode Duivels. “Voor mij maakt het niet uit of Charles De Ketelaere of Kevin De Bruyne op het veld staat. Het verschil is dat ik misschien iets minder snel zelf iets beslissends zal doen bij de Duivels. Als ik Kevin De Bruyne vrij zie staan, geef ik hem gewoon de bal”, zegt de Brugse wonderboy aan Het Nieuwsblad.

Vanaken werd al de perfecte luitenant van Kevin De Bruyne genoemd, een rol waar hij zich perfect in weet te vinden. Voor Vanaken is het belangrijk dat je elkaars kwaliteiten kent.

“Als ik weet dat Noa één tegen één staat of als ik Charles tussen de lijnen kan aanspelen, zal ik dat ook sneller doen. Omdat je weet dat vandaar het gevaar kan komen. Bij de nationale ploeg is dat met Kevin zo. Of met Eden, toen hij speelde. Je weet dat je die jongens moet voeden omdat ze belangrijk kunnen zijn.”