Verrassend: deze speler gaf dit seizoen het meeste assists & scoorde het meest voor Chelsea

Chelsea haalde deze zomer Romelu Lukaku binnen om voor de doelpunten te zorgen, maar voorlopig is het een rechtsachter die het vaakst scoort bij de Londense club... .

Chelsea hakte gisteren Juventus in de pan, 4-0 werd het op Stamford Bridge. Het tweede doelpunt van de avond kwam op de naam van Reece James, de rechtsachter van de Blues. Het was al de vijfde keer dat de 21-jarige James de weg naar doel wist te vinden dit seizoen, en dat maakt hem de meest scorende speler van Chelsea dit seizoen. Romelu Lukaku heeft er vier gemaakt, Kai Havertz en Mason Mount namen er elk drie voor hun rekening en Timo Werner vond slechts twee keer de weg naar doel.

Ook in de assists blinkt Reece James uit bij Chelsea. Met vijf assists dit seizoen gaf niemand bij de Blues meer laatste passes dan hij. Dat is best wel opvallend voor een rechtsachter. James is een jeugdproduct van Chelsea en begint er nu aan zijn derde seizoen bij de eerste ploeg. Opvallend is dat hij vorig seizoen slechts één keer scoorde en dat hij ook slechts vijf assists gaf. Als hij de lijn van dit seizoen kan doortrekken zal Reece James indrukwekkende statistieken laten optekenen dit seizoen.