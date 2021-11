Pedri blijft nog lange tijd out: "Vorige staff heeft fouten gemaakt"

Geen goed nieuws voor Xavi en FC Barcelona. Pedri zal zeker nog tot januari afwezig blijven bij de Spaanse club.

Pedri blesseerde zich op 29 september in het duel tegen Benfica. Hij zit met problemen aan de quadriceps in zijn linkerbeen.

Volgens de Spaanse krant AS zal Pedri zeker nog afwezig zijn tot januari en ook dat is bijlange nog geen zekerheid.

AS laat ook weten dat de vorige staff van de club fouten heeft gemaakt in de revalidatie, waardoor Pedri tot twee keer toe een terugval kende in zijn herstel.