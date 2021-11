Racing Genk zet Franse president een hak in Zagreb

Net als Racing Genk verblijft ook de Franse president Emmanuel Macron op dit moment in Zagreb.

Zowel KRC Genk als de Franse president Emmanuel Macron zijn momenteel in Zagreb. De Franse president verblijft in het vijfsterrenhotel Esplanade, net als het Genkse bestuur.

Het zorgt voor de nodige drukte, met tientallen bodyguards die de Franse president overal op de voet volgen, zo weet Het Belang van Limburg.

De president wou woensdagavond dineren in restaurant Dubrovnik Put, maar dat lukte niet omdat Racing Genk al te veel tafels geboekt had. Er was geen plaats meer voor hem.