Cyriel Dessers grijpt net naast de award van speler van de week in de Conference League

Dankzij twee treffers van de huurling van RC Genk sleepte Feyenoord een cruciaal 2-2 gelijkspel in de wacht, waarmee de Rotterdammers de eerste plaats in hun Conference League-groep veiligstelden.

Dessers moest bij de uitverkiezing zijn meerdere erkennen in Gaëtan Laborde. Die Franse aanvaller nam donderdagavond een hattrick voor zijn rekening tegen Vitesse, maar Stade Rennais gaf een marge van twee goals in de slotfase nog weg.

⚽️⚽️⚽️✅



🥇 Gaëtan Laborde wins Player of the Week after a dominant display against Vitesse 🔥🔥🔥#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL pic.twitter.com/636sMbYBh2