🎥 De winnaar in Cristiano Ronaldo: Portugees geeft in kleedkamer stevige kritiek op ploegmaats

Bij Manchester United beleeft Cristiano Ronaldo niet meteen het meest succesvolle seizoen uit zijn carrière. Maar de jaren hiervoor bij Juventus was het ook niet beter.

Ronaldo trok van Real Madrid naar Juventus om de Oude Dame de Champions League-trofee te bezorgen. Maar ook de Portugese superster kon de beker met de grote oren niet naar Turijn halen.

Het laatste seizoen van Ronaldo bij Juventus, waarin Juve de titel zelfs niet won, werd in de Amazon-documentaire 'All or Nothing'.

Daarin is nu te zien hoe Ronaldo bij een 0-1 achterstand stevige kritiek geeft op zijn ploegmaats. Aangezien Juventus ook in Porto al met 2-1 verloren was, hing de kwalificatie aan een zijden draadje. Cuadrado probeerde Ronaldo nog te kalmeren maar dat lukte ook niet bepaald.

Juventus werd uiteindelijk na verlengingen uitgeschakeld door Porto. In de kwartfinale ging Porto eruit tegen latere winnaar Chelsea.