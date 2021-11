Bayern München bezwijkt voor oliedollars uit Qatar en dat is tegen de zin van de supporters: "Bestuur buiten!"

Bij Bayern München is de jaarlijkse algemene vergadering uitgedraaid op een blamage voor het bestuur van Bayern.

In Duitsland zijn de clubs echt nog in handen van de supporters, minstens 51% van de aandelen moet in handen zijn van supporters waardoor zij een meerderheid kunnen vormen bij discutabele beslissingen.

Eén van die discutabele beslissingen van het bestuur is het binnenhalen van Qatar Airways als shirtsponsor voor de komende jaren. De supporters hadden al een motie geformuleerd om de sponsordeal af te schieden maar die was volgens het Duitse gerecht onwettig;

Bijgevolg wou het bestuur van Bayern de verhitte discussie zoveel mogelijk uit de weg gaan, net als CEO Olliver Kahn. De reactie van de supporters De supporters scandeerden "Voorzitter buiten! Bestuur buiten!", waarna het bestuur moest afdruipen en de vergadering beëindigd werd.