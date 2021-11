Bayern München breekt nieuw record

Bayern München scoorde vandaag tegen Arminia Bielefeld Bundesliga-doelpunt nummer 102 van het kalenderjaar. Het is een nieuw record voor die Rekordmeister.

Leroy Sané trapte in minuut 71 de 1-0 tegen de touwen. De treffer van de flankaanvaller gaf Bayern niet alleen de overwinning, maar bezorgde de landskampioen ook een nieuw record. De verdienste van meeste Bundesliga-doelpunten in een kalenderjaar. Die verdienste is ook te danken aan ex-trainer Hansi Flick die van Bayern een geöliede machine maakte.

Het kalenderjaar is nog niet gedaan dus de Champions League-winnaar van 2020 kan het record nog vergroten.