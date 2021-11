Chelsea-speler Mason Mount hongerig naar meer na Champions League-winst vorig seizoen

Chelsea mocht vorig jaar de Champions League de lucht in steken. Dit jaar hopen ze in Londen de Premier League te winnen. Dat heeft Mason Mount verteld in een interview met Sky Sports.

"Na het winnen van de Champions League, willen we ook de Premier League winnen. Dat is het doel", aldus Mason Mount. Chelsea is goed op weg. Het staat momenteel aan de kop van het klassement.

De aanvallende middenvelder van Chelsea heeft het ook over trainer Thomas Tuchel: "Het is geweldig om onder hem te werken. Langs de zijlijn is hij intens, maar op de club is hij heel rustig en kalmerend."