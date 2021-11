Hazard traint al wel mee met de groep maar is nog niet fit genoeg voor wedstrijdselectie

Eden Hazard zal ook dit weekend geen minuten maken bij Real Madrid.

De Rode Duivel zat vorige week niet in de selectie omdat hij wat ziekjes was. Ondertussen trainde hij wel al mee met de groep maar volgens Real-coach Ancelotti is de winger nog niet fit genoeg om geselecteerd te worden.

Real Madrid neemt het zondag op tegen Sevilla voor een echte topper in de Spaanse competitie. Na 13 speeldagen staat Real Madrid aan de leiding in La Liga terwijl Sevilla op twee punten volgt op de derde plek.

Hazard speelde dit seizoen nog maar 415 minuten voor Madrid, zonder doelpunt.