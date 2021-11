Klopp houdt niet van gevoel dat media creëert richting derby

"We willen daar gewoon voetbal spelen. We zullen zien wat de tegenstander wil", aldus Klopp. De Liverpool-coach lijkt hiermee te bedoelen dat hij bang is voor een defensief en aggressief Everton.

Liverpool won dit weekend nog met 4-0 tegen Southampton en gaat dus met een goed gevoel naar de Merseyside Derby.

Klopp on Everton next:



"It is a game people make too much of. I don't like the way it is approached. We want to play football there. Let's see what the opponent wants." #awlive [bbc]