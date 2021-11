Manchester United-icoon spreekt zich uit over nieuwe coach

De ex-speler denkt dat United dankzij Rangnick's komst terug kan meespelen om de prijzen, maar het wordt een zware taak voor de Duitser. "Hij zal terug stabiliteit in het team brengen", aldus Rooney.

Wayne Rooney is zelf coach van het lijdende Derby County. Wie weet kan de Brit ooit het wiel overnemen bij Manchester United.

🗣️ "I'm sure he will adapt to the players he's got and bring some stability back to the team."



Wayne Rooney says the imminent appointment of Ralf Rangnick as interim manager at #MUFC gives them a chance of winning trophies this season but he has a tough job on his hands... pic.twitter.com/9E9dn1KDhZ