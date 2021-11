Maxime Lestienne binnenkort op het wedstrijdblad? "Hij brengt interessante dingen bij op training"

Maxime Lestienne zit sinds deze week opnieuw in de A-kern van Standard. Zien we hem binnenkort ook opnieuw op een wedstrijdblad of in de ploeg verschijnen?

Maxime Lestienne speelde sinds 19 mei in play-off 2 al niet meer voor de A-ploeg van Standard. Of daar snel verandering in zal komen? Misschien wel. Sinds deze week is hij in ieder geval vanuit de B-kern opnieuw in de A-kern terechtgekomen. De volgende stap is in de wedstrijdselectie terechtkomen, daarna eventueel speelminuten maken. Interessante dingen "Hij heeft interessante dingen gedaan op training. Fysiek zal het kijken zijn wat matchritme met hem doet na een lange afwezigheid", aldus coach Elsner. Hij sluit een invalbeurt in de nabije toekomst duidelijk niet uit: "Hij heeft een enorme simpliciteit in de zone van de waarheid en heeft een echte oriëntatie richting doel. Dat kan van waarde zijn zeker op het einde van een wedstrijd."