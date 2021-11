Sensatie van Fiorentina klaar voor vertrek: 28 goals in 38 Serie A-wedstrijden

Het contract van de Servische aanvaller loopt af in 2023, maar door nu al te melden dat hij zijn contract niet gaat verlengen is de kans groot dat hij eerder zal vertrekken. Een groot verlies voor Fiorentina want hij heeft al 11 keer gescoord in 14 wedstrijden.

De 21-jarige spits speelt sinds 2018 bij Fiorentina en heeft al 14 selecties voor de Servische nationale ploeg.

Dušan Vlahović stats to be updated every single week… he just scored again, it’s 28 goals in 38 Serie A games with Fiorentina in 2021. More than a talent. ⭐️🇷🇸 #Vlahovic



Vlahović already told Fiorentina board he’s not gonna extend the contract - current one expires in 2023. pic.twitter.com/lxMCwxtrIB