Nieuwe mijlpaal voor onverslijtbare Karim Benzema, die Thierry Henry van de troon stoot

Het was alweer het 361ste doelpunt in clubverband voor KB9, waarmee hij Thierry Henry van de troon stoot als beste Franse schutter aller tijden. Benzema scoorde 66 keer voor Olympique Lyon, bij Real Madrid zit de 33-jarige spits al aan 295 treffers.

Op social media reageerde de Franse international (94 caps, 36 doelpunten) op zijn huzarenstukje. "Knappe strijd van ons team. Fier om de beste Franse aanvaller in de geschiedenis te zijn."

Veel tijd om te genieten van de mijlpaal is er niet. Woensdag komt Athletic Bilbao op bezoek in Santiago Bernabeu. Real Madrid gaat momenteel aan de leiding in La Liga. Real telt vier punten meer dan stadsrivaal Atletico.

